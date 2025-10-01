Izraelski kabinet jednoglasno izabrao Davida Zinija za šefa Šin Beta

Izraelska vlada jednoglasno je odobrila imenovanje Davida Zinija za šefa državne službe unutrašnje bezbednosti Šin Beta, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua uz napomenu da će Zini započeti petogodišnji mandat 5. oktobra.

"Kritično razmišljanje general-majora Zinija u njegovim različitim ulogama, njegova sposobnost da razmišlja izvan okvira i prilagodi sistem promenljivoj stvarnosti, zajedno sa njegovim bogatim operativnim i komandnim iskustvom u izgradnji i raspoređivanju snaga, doveli su nas do zaključka da je on najprikladnija osoba da vodi Šin Bet u ovom trenutku", navodi se u saopštenju kabineta premijera Izraela Benjamina Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael. Kandidatura