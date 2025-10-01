Rat se nastavlja? Hamas najavio da verovatno neće prihvatiti Trampov plan za Gazu

Blic pre 8 sati
Rat se nastavlja? Hamas najavio da verovatno neće prihvatiti Trampov plan za Gazu

Visoki zvaničnik Hamasa izjavio je za BBC da će ta palestinska grupa verovatno odbaciti mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa, tvrdeći da on "služi interesima Izraela" i "ignoriše interese palestinskog naroda".

Neimenovani zvaničnik je rekao da je malo verovatno da će Hamas pristati na razoružavanje, što je ključni uslov Trampovog plana, i da se protivi raspoređivanju Međunarodnih stabilizacionih snaga u Gazi, smatrajući to novim oblikom okupacije. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu prihvatio je plan u ponedeljak u Beloj kući. U pregovorima Hamasa učestvuju rukovodioci grupe unutar i van Gaze, kao i druge palestinske frakcije. Vojni komandant Hamasa na terenu, Ez
