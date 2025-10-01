(Video) "anabela mrzi kiju": Posetili smo Nadicu Zeljković na radnom mestu, progovorila gde je spiskala nagradu, Slobi i operaciji: Srela sam Lunu, bila je tužna

Nadica Zeljković, pobednica Zadruge 4 i majka Kristine Kockar, penziju je dočekala u restoranu u Zrenjaninu u kom radi više decenija, a sada je za Blic govorila nikad iskrenije o svom životu, ćerki, poslu, ali i rijalitiju, u kom je je branila kako svoje ime, tako i ime svoje naslednice.

Nadica, tvrdi da joj je najstresnije bilo kada se Kija razvodila pred kamerama, ali da je njeno ime, kao i ime bivšeg zeta Slobe Radovića uvek branila, ne želeći da se bilo kome meša u brak. Nadica je iskreno govorila i o Luni Đogani, sa kojom je on prevario njenu naslednicu svojevremeno, ali i o Anabeli Atijas, koja ju je najviše razočarala kao majka, koja nije imala lepe reči ni za nju svojevremenom, ni za njenu naslednicu. - Moj osmeh na licu govori o tome