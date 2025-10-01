Policija kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane, uhapšene dve osobe

Policija je kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane i uhapsila dve osobe, saopštila je večeras tamošnja policijska uprava.

U saopštenju piše da su uhapšeni L.A. (22) iz Niša i A.D. (36) iz Orahovca zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga. Na naplatnoj rampi kod Niša, u automobilu „folksvagen“ kojim je upravalja L.A. bila su tri paketa „sa oko 35 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana“, navodi se. Policijska uprava u Nišu je u saopštenju navela da se sumnja da ju je L.A. kupila od A.D. U nastavku akcije, na autoputu kod Ražnja, u kamionu kojim je