Policija kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane, uhapšene dve osobe

Danas pre 17 minuta  |  Beta
Policija kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane, uhapšene dve osobe

Policija je kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane i uhapsila dve osobe, saopštila je večeras tamošnja policijska uprava.

U saopštenju piše da su uhapšeni L.A. (22) iz Niša i A.D. (36) iz Orahovca zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droga. Na naplatnoj rampi kod Niša, u automobilu „folksvagen“ kojim je upravalja L.A. bila su tri paketa „sa oko 35 kilograma materije za koju se sumnja da je marihuana“, navodi se. Policijska uprava u Nišu je u saopštenju navela da se sumnja da ju je L.A. kupila od A.D. U nastavku akcije, na autoputu kod Ražnja, u kamionu kojim je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zaplenjeno oko 85 kg droge na auto-putu kod Niša, uhapšena dvojica muškaraca

Zaplenjeno oko 85 kg droge na auto-putu kod Niša, uhapšena dvojica muškaraca

Telegraf pre 32 minuta
Velika zaplena na naplatnoj rampi kod Niša: Policajci pretresli auto, a onda pojurili za kamionom: Uhapšena dva vozača (foto)…

Velika zaplena na naplatnoj rampi kod Niša: Policajci pretresli auto, a onda pojurili za kamionom: Uhapšena dva vozača (foto)

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMarihuanaFolksvagenVolkswagen

Hronika, najnovije vesti »

Evropski sud odbio zahtev studenta Bogdana Jovičića da se leči van zatvorske bolnice

Evropski sud odbio zahtev studenta Bogdana Jovičića da se leči van zatvorske bolnice

Danas pre 42 minuta
Policija kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane, uhapšene dve osobe

Policija kod Niša i Ražnja zaplenila 85 kilograma marihuane, uhapšene dve osobe

Danas pre 17 minuta
Zaplenjeno oko 85 kg droge na auto-putu kod Niša, uhapšena dvojica muškaraca

Zaplenjeno oko 85 kg droge na auto-putu kod Niša, uhapšena dvojica muškaraca

Telegraf pre 32 minuta
U Italiji uhapšen lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović

U Italiji uhapšen lažni diplomata Stevan Stiv Simijanović

Danas pre 1 sat
Uhapšen muškarac S interpolove poternice: Lažni američki diplomata pokušavao da stupi u kontakt sa zvaničnicima Crne Gore: Sad…

Uhapšen muškarac S interpolove poternice: Lažni američki diplomata pokušavao da stupi u kontakt sa zvaničnicima Crne Gore: Sad poslale upozorenje

Blic pre 2 sata