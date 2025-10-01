Crno-beli u paklu arene žele da upišu prvu pobedu u evroligi! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će vas iznenaditi!

Crno-beli u paklu arene žele da upišu prvu pobedu u evroligi! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će…

Sutra od 20.30 košarkaši Partizana pred svojim navijačima igraju meč drugog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

Crno-beli su pretrpeli poraz na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom, a navijači se nadaju da će njihovi ljubimci sutra poravnati učinak. Prema kladionicama crno-beli su favoriti na sutrašnjem meču, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.70, dok se trijumf ekipe iz Milana plaća koeficijentom 2.40. Pred sutrašnji meč trener crno-belih Željko Obradović je rekao: "Otkazali smo današnji trening jer smo smatrali da je, s
