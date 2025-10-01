Crno-beli u paklu arene žele da upišu prvu pobedu u evroligi! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će vas iznenaditi!

Sutra od 20.30 košarkaši Partizana pred svojim navijačima igraju meč drugog kola Evrolige protiv Olimpije iz Milana.

Crno-beli su pretrpeli poraz na startu Evrolige od ekipe Dubaija sa 89:76 i još jednom sezonu otvorili su neuspehom, a navijači se nadaju da će njihovi ljubimci sutra poravnati učinak. Prema kladionicama crno-beli su favoriti na sutrašnjem meču, te je kvota na pobedu Parnog valjka 1.70, dok se trijumf ekipe iz Milana plaća koeficijentom 2.40. Pred sutrašnji meč trener crno-belih Željko Obradović je rekao: "Otkazali smo današnji trening jer smo smatrali da je, s