Sferopulos poveo Alekseja Nedeljkovića na meč sa Bajernom iz Minhena

Košarkaši Crvene zvezde imaju ogromnih problema sa povredama već na startu sezone.

Odigrana je tek jedna utakmica, ali su crveno-beli ostali bez Ajzee Kenana, Hasijela Rivera, dok nema ni Devontea Grejema, Ognjena Dobrića i Uroša Plavšića, zato su i reagovali munjevito. Opet je u ekipu vraćen Jago, dok, na megdan Bajernu idu i sa Aleksejem Nedeljkovićem. Sigurno nije Zvezda dobila početak sezone kakav je želela da dobije, oni su ostali bez svojih nekoliko košarkaša, dok su na sve to i poraženi od Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige.