Sferopulos poveo Alekseja Nedeljkovića na meč sa Bajernom iz Minhena

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs / MeridianSport
Sferopulos poveo Alekseja Nedeljkovića na meč sa Bajernom iz Minhena

Košarkaši Crvene zvezde imaju ogromnih problema sa povredama već na startu sezone.

Odigrana je tek jedna utakmica, ali su crveno-beli ostali bez Ajzee Kenana, Hasijela Rivera, dok nema ni Devontea Grejema, Ognjena Dobrića i Uroša Plavšića, zato su i reagovali munjevito. Opet je u ekipu vraćen Jago, dok, na megdan Bajernu idu i sa Aleksejem Nedeljkovićem. Sigurno nije Zvezda dobila početak sezone kakav je želela da dobije, oni su ostali bez svojih nekoliko košarkaša, dok su na sve to i poraženi od Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige.
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Davidovac: Poremećen je koncept naše ekipe potpuno, ali ne ostaje nam ništa drugo nego da se borimo

Davidovac: Poremećen je koncept naše ekipe potpuno, ali ne ostaje nam ništa drugo nego da se borimo

Sportski žurnal pre 50 minuta
Zvezda desetkovana u Minhenu – Sferopulos istakao šta crveno-beli moraju da poprave

Zvezda desetkovana u Minhenu – Sferopulos istakao šta crveno-beli moraju da poprave

Sportski žurnal pre 50 minuta
Željko OBRADOVIĆ PRED DUEL SA ‘MANEKENIMA’: „Naporan raspored – Iznenadio me je način na koji smo igrali protiv Dubajia!“…

Željko OBRADOVIĆ PRED DUEL SA ‘MANEKENIMA’: „Naporan raspored – Iznenadio me je način na koji smo igrali protiv Dubajia!“

Hot sport pre 2 sata
Arijan Lakić: „Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji sutra!“

Arijan Lakić: „Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji sutra!“

Hot sport pre 3 sata
Obradović: Svi su dobro, sem Marija, koji će duže vreme biti odsutan

Obradović: Svi su dobro, sem Marija, koji će duže vreme biti odsutan

Sportski žurnal pre 2 sata
Lakić: Treba da gledamo napred! Vašington: Osećamo se dobro, pobede i porazi su deo igre

Lakić: Treba da gledamo napred! Vašington: Osećamo se dobro, pobede i porazi su deo igre

Sportski žurnal pre 2 sata
Crno-beli u paklu arene žele da upišu prvu pobedu u evroligi! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će…

Crno-beli u paklu arene žele da upišu prvu pobedu u evroligi! Kladionice su rekle svoje! Ove kvote za meč protiv Armanija će vas iznenaditi!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaMinhenKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Milojević: Porto je trenutno među najboljim timovima u Evropi

Milojević: Porto je trenutno među najboljim timovima u Evropi

Danas pre 20 minuta
Čudo u Ligi šampiona: Prvak Azerbejdžana skinuo i drugi skalp, Njukasl ubedljiv u gostima

Čudo u Ligi šampiona: Prvak Azerbejdžana skinuo i drugi skalp, Njukasl ubedljiv u gostima

Danas pre 55 minuta
Bek Partizana: Moramo mnogo bolje protiv Armanija

Bek Partizana: Moramo mnogo bolje protiv Armanija

Danas pre 1 sat
Portugalci najavljuju: Porto na meču protiv Zvezde sa kombinovanim timom

Portugalci najavljuju: Porto na meču protiv Zvezde sa kombinovanim timom

Danas pre 2 sata
Milan Tomić: Kukanjem i plakanjem niko nije pobedio

Milan Tomić: Kukanjem i plakanjem niko nije pobedio

Danas pre 2 sata