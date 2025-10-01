Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!

Kurir pre 2 sata  |  Agencije
Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je danas, dan pošto je sa američkim predsednikom Donaldom Trampom predstavio plan za okončanje rata, da nema nameru da povuče izraelske snage iz Pojasa Gaze. "Nema šanse, to se neće desiti", naveo je Netanjahu u video snimku objavljenoom na ličnom nalogu na mreži Iks, dan nakon što je razgovarao sa Trampom u Beloj kući i rekao da prihvata američki plan, kojim se, pored ostalog predviđa i povlačenje izraelske vojske. Prema
Ključne reči

IzraelBela kućaDonald TrampGazaPojas Gaze

