Poznato ko sudi Partizanu protiv Armanija: Zanimljiv izbor Evrolige za meč drugog kola

Kurir pre 49 minuta
Košarkaši Partizana dočekaće u četvrtak ekipu Olimpije Armanija u utakmici 2. kola Evrolige.

Duel crno-belih protiv tima iz Milana zakazan je za 20.30 časova u beogradskoj "Areni". Evroliga je uoči ove utakmice objavila spisak sudija. I u pitanju sudobro poznata lica. Glavni sudija meča biće Mehdi Difala iz Francuske. Društvo će mu praviti Španac Karlos Kortes i Letonac Kristaps Konstantinovs. Podsetimo, Partizan je izgubio na gostovanju Dubaiju u prvom kolu, dok je Olimpija pobedila Crvenu zvezdu u Beogradu.
