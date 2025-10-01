Milojević: Porto je favorit da osvoji trofej Lige Evrope; Farioli: Zvezda dobra i talentovana ekipa

PORTO - Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je večeras pred utakmicu drugog kola Lige Evrope da njegovu ekipu očekuje težak posao protiv Porta i dodao da je portugalska ekipa jedan od favorita za trofej Lige Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće sutra od 21 sat Portu na stadionu "Dragao". "Mislim da je Porto ekipa koja je trenutno u najboljoj formi u ovom delu sezone. Stvarno igraju impozantno, igraju dobro u svim fazama igre. Očekuje nas jako težak posao, mislim da će Porto biti jedna od ekipa koja će se boriti za trofej Lige Evrope. Sigurno samim tim nas očekuje i jako težak zadatak", rekao je Milojević na konferenciji za novinare. On je naveo da Zvezda mora da bude