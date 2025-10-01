Presek stanja na putevima tokom večeri Na granicama bez zadržavanja za putnička vozila, kamioni čekaju do tri sata

Kurir pre 5 sati
Presek stanja na putevima tokom večeri Na granicama bez zadržavanja za putnička vozila, kamioni čekaju do tri sata

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema dužih zadržavanja dok na teretnim terminalima kamioni čekaju od jednog do tri časa, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Najduža zadržavanja su na prelazima Batrovci i Šid gde u smeru ka Hrvatskoj kamioni čekaju tri časa. Na prelazu Preševo u smeru ka Severnoj Makedoniji, prelazu Kelebija u smeru ka Mađarskoj i na prelazu Sremska Rača u smeru ka BiH, zadržavanje na teretnim terminalima traje oko dva časa a na prelazu Horgoš u smeru ka Mađarskoj oko sata.
