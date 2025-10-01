Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Nova pre 10 minuta  |  Autor: Beta
Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Tender od 750 miliona dinara za "modernizaciju" semafora u Beogradu, oboren je na osnovu pritužbi zainteresovanih strana na diskriminaciju i potencijalnu korupciju, saopštio je danas Centar za lokalnu samoupravu (CLS).

Naveli su da je trebalo da ponude budu otvorene 3. oktobra, ali da se to neće desiti zbog obaranja tendera. „U prethodnom periodu se više organizacija oglasilo sumnjom da se ovaj tender ‘crta’ za firme ‘Juneks trafik’ (‘Yunex Traffic’) i ‘Telegroup’, sa kojima grad već radi i plaća od 2019. godine, na uređenju 322 raskrsnice, bez vidljivog rezultata“, kazali su iz CLS-a. Upitali su na osnovu kog plana se taj proces realizuje, zašto je potrebno 750 miliona dinara za
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

N1 Info pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tenderkorupcija

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

CLS: Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

N1 Info pre 14 minuta
Od danas skuplja struja: Detaljan cenovnik po tarifama i zonama

Od danas skuplja struja: Detaljan cenovnik po tarifama i zonama

N1 Info pre 4 minuta
Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Oboren tender od 750 miliona dinara za modernizaciju semafora u Beogradu

Nova pre 10 minuta
Šta kaže novi zakon – legalizacija ili samo uknjižba nekretnina?

Šta kaže novi zakon – legalizacija ili samo uknjižba nekretnina?

Biznis.rs pre 14 minuta
Poskupela struja u Srbiji

Poskupela struja u Srbiji

Vesti online pre 15 minuta