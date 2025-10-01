Upozorenje vozačima: Teži uslovi za vožnju zbog povremene kiše

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
Upozorenje vozačima: Teži uslovi za vožnju zbog povremene kiše
Promenljivi uslovi vožnje, niska oblačnost što otežava vidljivost i povremeno kiša koju danas treba očekivati na putevima u zapadnim i jugozapadnim krajevima Srbije stvaraće teže uslove za vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Nema zadržavanja vozila na naplatnim stanicama ni putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Horgoš čekaju tri sata, Kelebija dva sata, Batrovci četiri sata a na prelazima Šid i Sremska Rača
