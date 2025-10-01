Farioli: Zvezda je dobra i talentovana ekipa, moramo da budemo spremni

Fudbaleri Porta dočekaće sutra od 21 sat Crvenu zvezdu na stadionu „Dragao".

Trener fudbalera Porta Frančesko Farioli izjavio je danas pred utakmicu drugog kola Lige Evrope da je Crvena zvezda dobra i talentovana ekipa. Fudbaleri Porta dočekaće sutra od 21 sat Crvenu zvezdu na stadionu "Dragao". "Biće to veliki izazov, protiv sjajnog tima, sa velikom istorijom. Igrali su prethodnih godina Ligu šampiona, moramo da budemo spremni i organizovani jer je protivnik veoma talentovan. Zvezda ima dosta dobrih igrača, tu su golman Mateus i Marko