Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka

RIM – Papa Lav XIV pohvalio je danas predlog mirovnog plana za Pojas Gaze koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp i izrazio nadu da će ga palestinska militantna grupa Hamas podržati. Papa je za agenciju ANSA rekao da u planu postoje „veoma zanimljivi elementi” i da se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka. „Sa svih strana se čuje: 'Nadajmo se da neće biti nasilja, da će ljudi biti poštovani.' To je veoma važno”, rekao je papa, prenosi Rojters.