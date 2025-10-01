Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Politika pre 4 sati
Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Papa se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka

RIM – Papa Lav XIV pohvalio je danas predlog mirovnog plana za Pojas Gaze koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp i izrazio nadu da će ga palestinska militantna grupa Hamas podržati. Papa je za agenciju ANSA rekao da u planu postoje „veoma zanimljivi elementi” i da se nada da će Hamas prihvatiti plan u okviru utvrđenog roka. „Sa svih strana se čuje: 'Nadajmo se da neće biti nasilja, da će ljudi biti poštovani.' To je veoma važno”, rekao je papa, prenosi Rojters.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

"Veoma zanimljivi elementi": Papa Lav pohvalio Trampov predlog mirovnog plana za Gazu

Blic pre 4 sati
Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!

Netanjahu se predomislio: Neću povući vojsku iz Pojasa Gaze!

Kurir pre 4 sati
Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Šta predviđa Trampov plan za Gazu i kakva ulogu u njemu ima Toni Bler?

Danas pre 4 sati
"Nema šanse da se to desi": Netanjahu: "Ne povlačim snage iz pojasa Gaze"

"Nema šanse da se to desi": Netanjahu: "Ne povlačim snage iz pojasa Gaze"

Blic pre 4 sati
Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Telegraf pre 4 sati
Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Generalni sekretar UN pozvao sve strane da prihvate Trampov plan za Pojas Gaze

Danas pre 9 sati
Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Trampov plan za Gazu: Rok za odgovor Hamasu otkucava, Izrael protiv palestinske države

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaHamasRojtersRimDonald TrampGazaPojas GazeLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Stravičan zločin u Italiji: Ubio ženu, pa oteo njihovo dvoje dece: Ono što je policija zatekla u autu ledi krv u žilama

Blic pre 17 minuta
Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao Kini 76. godišnjicu osnivanja

Američki državni sekretar Marko Rubio čestitao Kini 76. godišnjicu osnivanja

Blic pre 1 sat
"Britanija je na raskrsnici": Starmer: Možemo da izaberemo pristojnost ili možemo da izaberemo podele

"Britanija je na raskrsnici": Starmer: Možemo da izaberemo pristojnost ili možemo da izaberemo podele

Blic pre 1 sat
"Obaraćemo ruske dronove"! Orban: Rusija je vojno, ekonomski i brojčano slabija od Evrope

"Obaraćemo ruske dronove"! Orban: Rusija je vojno, ekonomski i brojčano slabija od Evrope

Kurir pre 1 sat
Dvocifren broj mrtvih i ranjenih u stravičnoj eksploziji: Prethodio je sukob sa vojskom (foto)

Dvocifren broj mrtvih i ranjenih u stravičnoj eksploziji: Prethodio je sukob sa vojskom (foto)

Kurir pre 1 sat