Da, svet se grebe o Ameriku

Američka ekonomija jeste kaubojska, ali Evropa i dobar deo ostatka sveta na njenoj kontinuiranoj uspešnosti itekako profitiraju. Sada Trampova administracija rizikuje potkopavanje tog modela ulaskom u vlasništvo privatnih kompanija

Još od ekonomskog buma u vreme administracije predsednika Ronalda Regana, osamdesetih godina prošlog veka, pripadnici inostranih elita Amerikancima govore da su nasamareni – da su kresanja poreza i regulative rizična, pa i nepotrebna mera za podsticanje rasta. Zemlje koje svojim građanima obezbeđuju izdašne beneficije za dečiju zaštitu, a biznis opterećuju birokratskim procedurama, i dalje uživaju ekvivalentan nivo prihoda, glasi njihov argument. Zašto onda