Jedanaest meseci od pada nadstrešnice – odavanje pošte i šetnje u više gradova širom Srbije

Navršilo se jedanaest meseci od pada nadstrešnice nedavno rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu, koja je usmrtila 16 osoba i jednu teško povredila. Komemorativni skupovi i šetnje večeras u više gradova širom Srbije. Ranije danas, u 11.52, u više gradova je održano šesnaest minuta tišine u znak sećanja na stradale.

Studenti u blokadi i građani Novog Sada okupili su se na komemorativnom skupu koji je počeo u 18.30 u kampusu Univerziteta. Krenuli su u komemorativnu šetnju od kampusa do Železničke stanice, gde su dve studentkinje prišle mestu nesreće i položile venac za žrtve. Studenti su pročitali imena žrtava i pozvali celu Srbiju u Novi Sad 1. novembra na obeležavanje godinu dana od pada nadstrešnice. U pozivu na skup i u govoru, studenti su istakli da je glavna poruka da i