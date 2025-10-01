Srednji kurs dinara za evro 117,1697 dinara

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1697 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1697 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru viši je 0,2 odsto i iznosi 99,7698 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 0,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 5,3 odsto, a od početka godine za 12,7 odsto.
