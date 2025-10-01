Eksplozija u Minhenu: Ima poginulih, u toku velika policijska akcija

Sputnik pre 10 minuta
Eksplozija u Minhenu: Ima poginulih, u toku velika policijska akcija

Jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi i eksplozijama u severnom Minhenu, gde je od ranih jutarnjih sati u toku velika policijska i vatrogasna operacija, saopštila je lokalna policija.

Incident se dogodio u Ulici Lerhenauer, preneo je Bild, a na mestu događaja su specijalne jedinice i stručnjaci za deaktiviranje bombi. Policija je blokirala veliko područje i pozvala stanovnike i vozače da izbegavaju to područje. Svedoci navode da se ogroman oblak dima vidi sa velike udaljenosti, dok su okolnosti napada još uvek nejasne. Pogledajte i:
RTV pre 20 minuta
