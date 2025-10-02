Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima

Beta pre 12 minuta

 Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros u nekoliko osnovnih škola u Novom Sadu, ali i drugim mestima u Vojvodini, preneo je portal "Moj Novi Sad"

Kako je naveo taj portal, direktorka Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" je, nakon dojave, pozvala policiju i niko ne može da uđe u zgradu škole dok se ne obavi uviđaj.

Pojavile su se informacije i za druge novosadske škole "Sonja Marinković", "Kosta Trifković", "Miloš Crnjanski", "Nikola Tesla" i Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" u Novom Sadu.

Takođe, dojava o bombi stigla je i u Osnovnoj školi  "Laza Kostić" u Kovilju, kao i u više škola Zrenjaninu i Žitištu, piše taj portal.

Dodali su da deca stoje u školskim dvorištima i čekaju dalje instrukcije.

 

Dojava o postavljenim bombama u školama u Kragujevcu
 
Dojave o postavljenim bombama stigle su jutros u dve osnovne škole u Kragujevcu, a kragujevačka policija se tim povodom nije oglasila. Kako saznaje portal "Glas Šumadije", stigla je dojava o postavljenim bombama u Osnovnoj školi školi "Mirko Jovanović" u naselju Aerodrom, zbog čega su učenici u dvorištu.

Dojava je stigla i u Osnovnu školu "Dragiša Luković Španac" u Beloševcu.

 

Dojave o bombama u Šumadijskom okrugu i Leskovcu, policija poručila da se ne širi panika
 
 Dojave o postavljenim bombama stigle su jutros na mejl adrese 18 osnovnih i 10 srednjih škola u Kragujevcu i opštinama Šumadijskog upravnog okruga, nezvanično saznaje Beta. Na području Kragujevca dojave su stigle u četri srednje škole, Prva i Druga kragujevačka gimnazija, Prva tehnička škola i Ekonomska škola.

Dojave su i u devet kragujevačkih osnovnih škola, "19. oktobar" u Maršiću, "Sreten Mladenović" u Desimirovcu, "Miloje Simović" u Dragobraći, "Julijana Ćatić" u Stragarima, "Moma Stanojlović", "Jovan Popović", "Sveti Sava", "Mirko Jovanović", "Dragiša Luković Španac" u Beloševcu.

Po proceduri u takvoj situaciji, obaveštena je policija, učenici izlaze iz škole i odlaze na bezbedno mesto, a vraćaju se kada se završi pregled od strane nadlećnih policijskih službu.

Kako saznaje Beta dojave su stigle da stare mejlove škola, zbog čega u nekim školama nisu ni blagovremeno pročitali dojavu.

Kragujevačka policija se do sada nije zvanično oglasila.

Agenciji Beta je u policiji rečeno da je načelnik poručio da se "ne širi panika i da su dojave na području cele Srbije".

Mejl sa obaveštenjem da je podmetnuta bomba stigao je jutros u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Leskovcu.

Dojava o postavljenim bombama je stigla i u školama kod Predejana i Grdelice, javlja dopisnica Bete.

Kako Beta nezvanično saznaje učenici i zaposleni su evakuisani.

(Beta, 02.10.2025)

Povezane vesti »

Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

InfoKG pre 2 minuta
U Šumadijskom okrugu dojave o bombama u 18 osnovnih i deset srednjih škola

U Šumadijskom okrugu dojave o bombama u 18 osnovnih i deset srednjih škola

Glas Šumadije pre 12 minuta
U više škola u Zaječaru dojavljeno da je postavljena bomba

U više škola u Zaječaru dojavljeno da je postavljena bomba

Glas Zaječara pre 17 minuta
Dojava o bombama u školama u Vranju, Novom Pazaru, Prijepolju i Beogradu

Dojava o bombama u školama u Vranju, Novom Pazaru, Prijepolju i Beogradu

Vranje news pre 17 minuta
Dojave o bombama u bujanovačkim školama, đaci i nastavnici evakuisani

Dojave o bombama u bujanovačkim školama, đaci i nastavnici evakuisani

Bujanovačke pre 17 minuta
Serija dojava o bombama u školama u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

Serija dojava o bombama u školama u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši

PP media pre 17 minuta
Dojave o bombama od jutros u više škola u Srbiji

Dojave o bombama od jutros u više škola u Srbiji

Danas pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi SadZrenjaninNikola TeslaTesla

Vojvodina, najnovije vesti »

Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima

Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima

Beta pre 12 minuta
Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

Dojave o postavljenim BOMBAMA u više kragujevačkih škola

InfoKG pre 2 minuta
U Šumadijskom okrugu dojave o bombama u 18 osnovnih i deset srednjih škola

U Šumadijskom okrugu dojave o bombama u 18 osnovnih i deset srednjih škola

Glas Šumadije pre 12 minuta
Somborske muzičke svečanosti od 24. do 28. oktobra

Somborske muzičke svečanosti od 24. do 28. oktobra

RTV pre 2 minuta
U više škola u Zaječaru dojavljeno da je postavljena bomba

U više škola u Zaječaru dojavljeno da je postavljena bomba

Glas Zaječara pre 17 minuta