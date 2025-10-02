Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima

Dojava o postavljenim bombama stigla je jutros u nekoliko osnovnih škola u Novom Sadu, ali i drugim mestima u Vojvodini, preneo je portal "Moj Novi Sad"

Kako je naveo taj portal, direktorka Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" je, nakon dojave, pozvala policiju i niko ne može da uđe u zgradu škole dok se ne obavi uviđaj.

Pojavile su se informacije i za druge novosadske škole "Sonja Marinković", "Kosta Trifković", "Miloš Crnjanski", "Nikola Tesla" i Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" u Novom Sadu.

Takođe, dojava o bombi stigla je i u Osnovnoj školi "Laza Kostić" u Kovilju, kao i u više škola Zrenjaninu i Žitištu, piše taj portal.

Dodali su da deca stoje u školskim dvorištima i čekaju dalje instrukcije.

Dojava o postavljenim bombama u školama u Kragujevcu