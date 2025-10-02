Dojave o bombama u više osnovnih škola u Novom Sadu i drugim mestima
Kako je naveo taj portal, direktorka Osnovne škole "Žarko Zrenjanin" je, nakon dojave, pozvala policiju i niko ne može da uđe u zgradu škole dok se ne obavi uviđaj.
Pojavile su se informacije i za druge novosadske škole "Sonja Marinković", "Kosta Trifković", "Miloš Crnjanski", "Nikola Tesla" i Osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" u Novom Sadu.
Takođe, dojava o bombi stigla je i u Osnovnoj školi "Laza Kostić" u Kovilju, kao i u više škola Zrenjaninu i Žitištu, piše taj portal.
Dodali su da deca stoje u školskim dvorištima i čekaju dalje instrukcije.
Dojava je stigla i u Osnovnu školu "Dragiša Luković Španac" u Beloševcu.
Dojave su i u devet kragujevačkih osnovnih škola, "19. oktobar" u Maršiću, "Sreten Mladenović" u Desimirovcu, "Miloje Simović" u Dragobraći, "Julijana Ćatić" u Stragarima, "Moma Stanojlović", "Jovan Popović", "Sveti Sava", "Mirko Jovanović", "Dragiša Luković Španac" u Beloševcu.
Po proceduri u takvoj situaciji, obaveštena je policija, učenici izlaze iz škole i odlaze na bezbedno mesto, a vraćaju se kada se završi pregled od strane nadlećnih policijskih službu.
Kako saznaje Beta dojave su stigle da stare mejlove škola, zbog čega u nekim školama nisu ni blagovremeno pročitali dojavu.
Kragujevačka policija se do sada nije zvanično oglasila.
Agenciji Beta je u policiji rečeno da je načelnik poručio da se "ne širi panika i da su dojave na području cele Srbije".
Mejl sa obaveštenjem da je podmetnuta bomba stigao je jutros u nekoliko osnovnih i srednjih škola u Leskovcu.
Dojava o postavljenim bombama je stigla i u školama kod Predejana i Grdelice, javlja dopisnica Bete.
Kako Beta nezvanično saznaje učenici i zaposleni su evakuisani.
(Beta, 02.10.2025)