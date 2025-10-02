Izraelske vlasti: Privedeno više od 400 aktivista flotile Sumud za Pojas Gaze

Beta pre 2 sata

Izraelske pomorske snage privele su više od 400 propalestinskih aktivista na 41 brodu u flotili pomoći za Pojas Gaze, saopštile su izraelske vlasti.

"U operaciji koja je trajala oko 12 sati, izraelsko pomorsko osoblje sprečilo je pokušaj upada velikih razmera stotina ljudi na 41 brodu. Oni su rekli da nameravaju da prekrše zakonsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze", rekao je neimenovani izraelski zvaničnik.

"Na kraju operacije, više od 400 učesnika je bezbedno prebačeno u luku Ašdod kod izraelske policije", dodao je on.

Izraelska mornarica je u sredu uveče počela sa presretanjem brodova flotile Global Sumud nakon što je upozorila posade da ulaze u vode nad kojima Izrael polaže pravo na kontrolu.

(Beta, 02.10.2025)

