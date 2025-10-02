MSP Srbije i Vučić o studentu koji se nalazi na jednom od brodova flotile Sumud

Beta pre 34 minuta

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je saopštilo da pažljivo prati situaciju u kojoj se nalazi državljanin Srbije Ognjen Marković, član posade jednog od brodova flotile Sumud koje je presrela izraelska vojska.

"Ministarstvo spoljnih poslova je angažovano u pružanju konzularne zaštite u koordinaciji sa Ambasadom Srbije u Tel Avivu. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je u kontinuiranoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i nastaviće da prati razvoj događaja", navodi se u saopštenju.

Ognjen Marković, student iz Srbije, pridružio se aktivistima iz više zemalja, među kojima su Greta Tunberg iz Švedske i bivša gradonačelnica Barselone Ada Kolau, u pokušaju da probiju izraelsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze i da dostave humanitarnu pomoć stanovništvu te palestinske enklave.

Na pitanje da li će država pomoći Markoviću, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kopenhagenu da treba "videti kako stvari stoje", kritikujući ga da se poneo "neodgovorno i neozbiljno".

"Traži pomoć države, a nije pitao državu kad je išao tamo. Jasno je bilo njima u šta se upuštaju, hoće da spasavaju svet i mrze sve na svetu koji drugačije misle, a onda od tih koji drugačije misle traže pomoć da ih izvuku. Bez obzira što su u sve to sami upali, svojom neodgovornošću i neozbiljnošću", kazao je Vučić.

Vučić je dodao da je "obaveza države da pomogne" državljanima Srbije, "i onda kad prave takve gluposti i ponašaju se neodgovorno i neozbiljno".

