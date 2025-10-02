Saslušana žena pod sumnjom da je napala potpredsednicu pokrajinske vlade Sandru Božić

Beta pre 1 sat

Policija u Beogradu saslušala je V.A. (49) zbog sumnje da je juče oko 14.15 časova na Voždovcu, verbalno i fizički napala potpredsednicu Pokrajinske vlade Vojvodine Sandru Božić, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Sumnja se da je V.A, koja je bila na motociklu, prvo verbalno, a potom fizički napala Sandru Božić i povredila joj ruku.

Njoj je pomoć ukazana u Кliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, a policija je obavila razgovor sa obe učesnice tog događaja i o svemu obavestila Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo da mu bude dostavljen izveštaj na dalju nadležnost.

(Beta, 02.10.2025)