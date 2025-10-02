"Ako sam ja papirni tigar, šta je onda: Nato?!" Putin ironično odgovorio na Trampove prozivke, čeka se reakcija lidera SAD

"Ako sam ja papirni tigar, šta je onda: Nato?!" Putin ironično odgovorio na Trampove prozivke, čeka se reakcija lidera SAD

Američki predsednik Donald Tramp već danima ne prestaje da komentariše u negativnom smislu ruskog lidera Vladimira Putina, te ga je tako nedavno nazvao "papirnim tigrom". Predsednik Rusije mu nije ostao dužan, te mu je odgovorio sa sednice 22. godišnjeg sastanka Međunarodnog diskusionog kluba "Valdaj" u Sočiju.

- Ako se borimo protiv celog NATO bloka i krećemo se napred, napredujemo, osećamo se samouvereno, znači, to je "papirni tigar", a kako onda izgleda i šta je sam NATO? - upitao je Putin. Podsetimo, Tramp je izrazio svoje razočaranje ruskim predsednikom, tvrdeći da je Putin mogao da okonča rat "u roku od nedelju dana". - Rekao sam mu, znaš, ovo ne izgleda baš dobro za tebe. Četiri godine vodiš rat koji je trebalo da traje nedelju dana. Jesi li ti papirni tigar? -
Dodik: Verujem da će na sastanku sa Putinom biti sklopljeni novi dogovori za budućnost

UŽIVO Putin na „Valdaju“: Rusi napreduju na celom frontu - pod kontrolom Kirovsk, uskoro Kupjansk

Putin: Problemi između Moskve i Kijeva ─ objektivna posledica raspada SSSR

Žestoke Putinove reči iz sočija: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! Odgovorićemo…

Putin spomenuo Srbiju: U Sočiju se zahvalio državama zbog rata u Ukrajini

"NATO odbio Rusiju" VIDEO

Evropa preti, Putin uzvraća VIDEO

Ključne reči

Vladimir PutinNATORusijaSočiDonald Tramp

Dodik: Verujem da će na sastanku sa Putinom biti sklopljeni novi dogovori za budućnost

UŽIVO Putin na „Valdaju“: Rusi napreduju na celom frontu - pod kontrolom Kirovsk, uskoro Kupjansk

Postavljen novi znak „Mitrovica“: Zeleno srce umesto crvenog, latinica umesto ćirilice, ime grada koje ne postoji u kosovskom zakonu

Dvostruki aršini nadležnih na prijetnje: 'Sve zavisi ko kome prijeti u Crnoj Gori'

"Ako sam ja papirni tigar, šta je onda: Nato?!" Putin ironično odgovorio na Trampove prozivke, čeka se reakcija lidera SAD

