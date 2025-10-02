(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 10 minuta
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

Stravična eksplozija dogodila se večeras u Kosovskoj ulici kada je, prema prvim informacijama, u jednom stanu eksplodirala plinska boca. Kako se vidi na slici, u hodniku je krš i lom, a od stana su ostali samo goli zidovi.

Kako je "Blic" pisao, jedna osoba je pronađena u besvesnom stanju i ne daje znake života. Na fotografijama se vidi srča unutar zgrade. Plafon je otpao, a vrata izbačena iz štoka. Na lice mesta upućeni su pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Zvezdara, sa osam vatrogasaca-spasilaca i tri vozila. Kako su rekli očevici za "Blic", delovi stakla i predmeta i stana su bili svuda po ulici. - Videla sam staklo i delove iz stana na ulici. Ubrzo su sve komšije izašle na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 10 minuta
Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Blic pre 6 minuta
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu, policija na licu mesta

Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu, policija na licu mesta

Danas pre 41 minuta
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Blic pre 1 sat
Opsadno stanje u Kosovskoj! Ulica zatvorena za saobraćaj, stanarima naloženo da ne izlaze iz stanova, sve vrvi od policije i…

Opsadno stanje u Kosovskoj! Ulica zatvorena za saobraćaj, stanarima naloženo da ne izlaze iz stanova, sve vrvi od policije i vatrogasaca (foto/video)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezdara

Hronika, najnovije vesti »

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 10 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 36 minuta
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 10 minuta
Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Ima mrtvih! Osoba koju su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminula od povreda (foto, video)

Blic pre 6 minuta