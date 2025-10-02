(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

Stravična eksplozija dogodila se večeras u Kosovskoj ulici kada je, prema prvim informacijama, u jednom stanu eksplodirala plinska boca. Kako se vidi na slici, u hodniku je krš i lom, a od stana su ostali samo goli zidovi.

Kako je "Blic" pisao, jedna osoba je pronađena u besvesnom stanju i ne daje znake života. Na fotografijama se vidi srča unutar zgrade. Plafon je otpao, a vrata izbačena iz štoka. Na lice mesta upućeni su pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Zvezdara, sa osam vatrogasaca-spasilaca i tri vozila. Kako su rekli očevici za "Blic", delovi stakla i predmeta i stana su bili svuda po ulici. - Videla sam staklo i delove iz stana na ulici. Ubrzo su sve komšije izašle na