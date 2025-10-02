Oglasilo se Ministarstvo prosvete nakon niza pretnji bombom u školama po Srbiji: "Dojave bile lažne, učenici vraćeni na nastavu"

Blic pre 45 minuta
Oglasilo se Ministarstvo prosvete nakon niza pretnji bombom u školama po Srbiji: "Dojave bile lažne, učenici vraćeni na…

Skoro polovina svih osnovnih i srednjih škola širom Srbije, tačnije 807 od ukupno oko 1.700, jutros su dobile dojavu o postavljenim eksplozivnim napravama. Ekipe MUP-a su na terenu i prema prvim informacijama deo škola je pregledan. "Utvrđeno je da su dojave bile lažne, a učenici su sukcesivno, nakon pregleda škola, vraćani na nastavu", saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Ministarstvo prosvete podsetilo je jutros škole na instrukcije kako se postupa u slučaju dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi - kazali su. Kako su naveli, u cilju zaštite učenika i zaposlenih potrebno je da škole odmah obaveste policijsku upravu i postupaju isključivo u saradnji i koordinaciji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. - Ministarstvo prosvete apeluje da se poštuju sve usvojene bezbednosne procedure i da se izbegava širenje panike -
