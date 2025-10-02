Povratak u amfiteatre: Ministar Stanković: Verujem da će nova školska godina na univerzitetima početi 3. novembra

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izrazio je uverenje da će nova školska godina na univerzitetima u Srbiji početi 3. novembra u punom kapacitetu i rekao da sve osnovne i srednje škole u Srbiji rade, a da problemi postoje samo u OŠ "Pavle Savić" u Beogradu zbog zamene kadra.

Stanković je za RTS rekao da su na univerzitetima u Srbiji u toku ispitni rokovi, a školska godina se privodi kraju. - Očekujem da ćemo 3. novembra početi novu školsku godinu u punom kapacitetu. To znači da ćemo se se vratiti nastavi u amfiteatrima, vežbama u učionicama, profesori za katedre, đaci u vežbaonice i amfiteatre, kada dođe januarski rok na ispite, u međuvremenu na kolokvijume, diskusione grupe, eventualno ako postoji mogućnost da pišu radove, da dobiju