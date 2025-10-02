Preteće poruke stizale samo ovim školama: Oglasili se iz Školske uprave Moravičkog okruga: Evo šta nisu uradili na vreme

Nakon dramatičnog jutra, situacija u školama Moravičkog okruga stabilizovala se tokom popodneva, pošto je utvrđeno da su dojave o bombama bile lažne. Nastava se tokom dana odvija po ustaljenom rasporedu.

- Policijske ekipe obišle su sve škole u Moravičkom okrugu u kojima su jutros stigle dojave o podmetnutim bombama i utvrđeno je da su one lažne. Deo učenika koji su pre podne došli u školu vraćen je na nastavu, dok su u pojedinim ustanovama đaci pušteni kući zbog dužeg čekanja policije i vremenskih uslova. Nastava u popodnevnoj smeni normalno se realizuje u svim školama - kazala je načelnica Školske uprave Moravičkog okruga Slađana Parezanović. Ona je naglasila da