Umro glumac iz serije "Mućke": Odlazak šarmantnog sitnog prevaranta Mikija Pirsa

Blic pre 22 minuta
Umro glumac iz serije "Mućke": Odlazak šarmantnog sitnog prevaranta Mikija Pirsa

Zvezda serije "Mućke" (Only Fools and Horses) Patrik Marej umrо je u 68. godini, prenose svetski mediji.

Glumac najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa, ranije se borio sa rakom pluća, ali je dobio potvrdu da je izlečen. Godinu dana kasnije, otkrio je da mu se bolest vratila i proširila na noge i karlicu. Šezdesetosmogodišnjak se već jednom uspešno izborio sa rakom pluća i prošle godine mu je rečeno da je zdrav. U dirljivom saopštenju podeljenom na jednoj fan stranici serije „Mućke“, navedeno je: „Patrik Marej. Sa iskrenom tugom javljamo vest o smrti našeg prijatelja
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Preminuo britanski glumac Patrik Mari, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

Preminuo britanski glumac Patrik Mari, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

N1 Info pre 32 minuta
Zbogom, Miki Pirse: Preminuo Patrik Mari

Zbogom, Miki Pirse: Preminuo Patrik Mari

Nedeljnik pre 12 minuta
Preminuo Patrik Mari, legendarni Miki Pirs iz „Mućki“

Preminuo Patrik Mari, legendarni Miki Pirs iz „Mućki“

Vreme pre 12 minuta
Preminuo glumac Patrik Marej, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

Preminuo glumac Patrik Marej, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

Euronews pre 12 minuta
Preminuo glumac Patrik Mari - Miki Pirs iz "Mućki"

Preminuo glumac Patrik Mari - Miki Pirs iz "Mućki"

Radio 021 pre 22 minuta
Preminuo glumac koji je glumio Mikija Pirsa u "Mućkama": Obožavaoci širom sveta se opraštaju od njega

Preminuo glumac koji je glumio Mikija Pirsa u "Mućkama": Obožavaoci širom sveta se opraštaju od njega

Mondo pre 32 minuta
Preminula legenda „mućki“, svet je ostao bez Mikija Pirsa Patrik Mari umro u 68. godini, fanovi i kolege u šoku i tugi

Preminula legenda „mućki“, svet je ostao bez Mikija Pirsa Patrik Mari umro u 68. godini, fanovi i kolege u šoku i tugi

Dnevnik pre 17 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Huawei Watch GT 6 serija: Nenadmašna baterija i napredne sportske funkcije

Huawei Watch GT 6 serija: Nenadmašna baterija i napredne sportske funkcije

Benchmark pre 17 minuta
Preminuo britanski glumac Patrik Mari, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

Preminuo britanski glumac Patrik Mari, Miki Pirs iz legendarnih "Mućki"

N1 Info pre 32 minuta
Nakon šuškanja o Teodorinoj trudnoći, Suzana Mančić jasno stavila tačku na glasine

Nakon šuškanja o Teodorinoj trudnoći, Suzana Mančić jasno stavila tačku na glasine

Story pre 7 minuta
Zbogom, Miki Pirse: Preminuo Patrik Mari

Zbogom, Miki Pirse: Preminuo Patrik Mari

Nedeljnik pre 12 minuta
Preminuo Patrik Mari, legendarni Miki Pirs iz „Mućki“

Preminuo Patrik Mari, legendarni Miki Pirs iz „Mućki“

Vreme pre 12 minuta