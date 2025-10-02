Umro glumac iz serije "Mućke": Odlazak šarmantnog sitnog prevaranta Mikija Pirsa

Zvezda serije "Mućke" (Only Fools and Horses) Patrik Marej umrо je u 68. godini, prenose svetski mediji.

Glumac najpoznatiji po ulozi Mikija Pirsa, ranije se borio sa rakom pluća, ali je dobio potvrdu da je izlečen. Godinu dana kasnije, otkrio je da mu se bolest vratila i proširila na noge i karlicu. Šezdesetosmogodišnjak se već jednom uspešno izborio sa rakom pluća i prošle godine mu je rečeno da je zdrav. U dirljivom saopštenju podeljenom na jednoj fan stranici serije „Mućke“, navedeno je: „Patrik Marej. Sa iskrenom tugom javljamo vest o smrti našeg prijatelja