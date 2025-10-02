U onome što bi predstavljalo značajan podsticaj za ofanzivne vatrene kapacitete Ukrajine, potpredsednik SAD Džej Di Vens potvrdio je 28. septembra da Sjedinjene Države „razmatraju“ isporuku Tomahavk raketa Kijevu. „To je nešto o čemu će konačnu odluku doneti predsednik.

Predsednik će uraditi ono što je u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Vens u intervjuu za Foks njuz. Dodao je da upravo sada „vodimo razgovore o toj temi“, podseća Kijev Independent. Prema pisanju Telegrafa od 26. septembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je zatražio od Donalda Trampa isporuku Tomahavk raketa dugog dometa tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. „Tomahavk rakete bi svakako predstavljale