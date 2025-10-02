Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

Danas pre 1 sat  |  S. D.
Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

U onome što bi predstavljalo značajan podsticaj za ofanzivne vatrene kapacitete Ukrajine, potpredsednik SAD Džej Di Vens potvrdio je 28. septembra da Sjedinjene Države „razmatraju“ isporuku Tomahavk raketa Kijevu. „To je nešto o čemu će konačnu odluku doneti predsednik.

Predsednik će uraditi ono što je u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Vens u intervjuu za Foks njuz. Dodao je da upravo sada „vodimo razgovore o toj temi“, podseća Kijev Independent. Prema pisanju Telegrafa od 26. septembra, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je zatražio od Donalda Trampa isporuku Tomahavk raketa dugog dometa tokom sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. „Tomahavk rakete bi svakako predstavljale
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

"Rat je već tu, Putin neće stati": Evropska zemlja sve češće priča o mobilizaciji, otvoreno se govori o sukobu sa Rusijom

"Rat je već tu, Putin neće stati": Evropska zemlja sve češće priča o mobilizaciji, otvoreno se govori o sukobu sa Rusijom

Blic pre 31 minuta
Ovo je najopasnija tačka u Evropi! Počela je kritična faza, koristi se poslednja linija odbrane: Svet na ivici nuklearne noćne…

Ovo je najopasnija tačka u Evropi! Počela je kritična faza, koristi se poslednja linija odbrane: Svet na ivici nuklearne noćne more

Blic pre 3 sata
Analitičarka iz Kijeva: Ovo je sada evropski rat, Brisel mora da pređe sa reči na dela

Analitičarka iz Kijeva: Ovo je sada evropski rat, Brisel mora da pređe sa reči na dela

Danas pre 4 sati
UKRAJINSKA KRIZA: U nuklearki u Černobilju nestala struja nakon ruskog napada na energetske objekte

UKRAJINSKA KRIZA: U nuklearki u Černobilju nestala struja nakon ruskog napada na energetske objekte

RTV pre 16 minuta
Andrej Babiš favorit na parlamentarnim izborima u Češkoj

Andrej Babiš favorit na parlamentarnim izborima u Češkoj

N1 Info pre 35 minuta
Parlamentarni izbori u Češkoj 3. i 4. oktobra: Babiš protiv Fijale- hoće li bivši premijer preuzeti vlast?

Parlamentarni izbori u Češkoj 3. i 4. oktobra: Babiš protiv Fijale- hoće li bivši premijer preuzeti vlast?

Euronews pre 11 minuta
"Na ivici eskalacije"; Rusija ne priznaje vraćanje UN sankcija Iranu

"Na ivici eskalacije"; Rusija ne priznaje vraćanje UN sankcija Iranu

B92 pre 26 minuta

Ključne reči

FoksUkrajinaIndependentRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Rat je već tu, Putin neće stati": Evropska zemlja sve češće priča o mobilizaciji, otvoreno se govori o sukobu sa Rusijom

"Rat je već tu, Putin neće stati": Evropska zemlja sve češće priča o mobilizaciji, otvoreno se govori o sukobu sa Rusijom

Blic pre 31 minuta
Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među…

Proglašena vanredna situacija na flotili koja ide ka gazi: Presrela ih Izraelska mornarica i naredila da ugase motore: Među aktivistima i srpski državljanin Ognjen (video, foto)

Blic pre 1 minut
Izraelska mornirica zaustavila brodove humanitarne flotile, privedena Greta Tunberg

Izraelska mornirica zaustavila brodove humanitarne flotile, privedena Greta Tunberg

Danas pre 16 minuta
Povratak Tonija Blera na Bliski istok otvara stare rane i nove sumnje

Povratak Tonija Blera na Bliski istok otvara stare rane i nove sumnje

Danas pre 35 minuta
Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

Dok SAD razmatraju slanje Tomahavk raketa Ukrajini, evo kako bi se mogli koristiti protiv Rusije

Danas pre 1 sat