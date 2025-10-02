Ko je Jelena Popadić Sumić, urednica Dečjeg programa RTS-a koja je odbila da cenzuriše dečaka?

Odbivši da cenzuriše dečaka u emisiji „Važne stvari“, urednica Dečjeg programa Radio-televizije Srbije (RTS) Jelena Popadić Sumić našla se na meti vlasti i njenih tabloida.

Unutar RTS-a pokrenut je disciplinski postupak protiv nje, a saopšteno je i da će Regulatornom telu za elektronske medije (REM) biti podneta prijava povodom emitovanja emisije „Važne stvari“ na Prvom programu, zbog navodne povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga. Da Upravni odbor koristi „svoju glavu“ umesto partijsku, uvideo bi da je Jelena Popadić Sumić ovim činom zaštitila prava maloletnika. Podršku je dobila od svih