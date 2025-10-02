„Narodno pozorište ste vi“: Glumci podsetili na 1941. i najavili štrajk večeras na sceni „Raša Plaović“

Danas pre 52 minuta  |  Aleksandra Ćuk
Veći deo ansambla Drame uz glumce iz predstave „Sitnice koje život znače“, večeras su na sceni Raša Plaović pročitali saopštenje kojim su najavili štrajk upozorenja za petak 3. oktobar i razvili transparent na kojem piše „Smena predsednika upravnog odbora Narodnog pozorišta u Beogradu“.

Saopštenje je pročitala glumica Nela Mihailović a publika ju je pozdravila ovacijama. Kako je navela, glumci će stupiti u štrajk upozorenja ukoliko stupi na snagu novi Pravilnik o radnoj disciplini. Spornim dokumentom zaposlenima se, pod pretnjom otkaza, zabranjuje da javno izražavaju politička i druga opredeljenja. Članovi ansambla Drame ocenjuju da se time njihova prava svode na manja od onih zagarantovanih Zakonom o radu i Ustavom Srbije. Glumci su u svom
