Narodno pozorište u Beogradu ustaje protiv Pravilnika – 3. oktobra štrajk upozorenja

Danas pre 1 sat  |  Vreme
Kako nezvanično saznaje Vreme članovi glumačkog sindikata „Singlus“ Narodnog pozorišta organizovaće u petak štrajk upozorenja, na dan stupanja na snagu Pravilnika o radnoj disciplini po kome zbog toga svi mogu da dobiju otkaz Večeras, 1. oktobra Drama Narodnog pozorišta počeće novu sezonu na sceni „Raša Plaović“ predstavom „Sitnice koje život znače“ i režiji Andreja Nosova. Kako „Vreme“ nezvanično saznaje, pre početka predstave ansambl te predstave publici će
"Narodno pozorište ste vi": Glumci podsetili na 1941. i najavili štrajk večeras na sceni „Raša Plaović"

Danas pre 2 sata
