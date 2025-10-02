Dojave o bombama u školama širom Srbije, policija na terenu, nastava odložena

Sve osnovne i srednje škole u Novom Pazaru dobile su dojavu o navodno postavljenoj bombi, saznaje Euronews Srbija.

Takođe, dojava o bombama je stigla i u šest škola u Gornjem Milanovcu. Dojave su stigle i u školama na teritoriji Beograda, Niša, Jagodine. Nastava u prvoj smeni u Novom Pazaru nije ni počela, jer je mejl primećen jutros pre ulaska učenika u učionice. Deca su evakuisana, a na terenu su policija i kontradiverzione ekipe koje detaljno pregledaju školske objekte. Roditelji su obavešteni, dok policija ističe da je bezbednost učenika i nastavnog osoblja na prvom mestu.