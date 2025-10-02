Dojave o bombama u školama širom Srbije, policija na terenu, nastava odložena

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: A1-Net
Dojave o bombama u školama širom Srbije, policija na terenu, nastava odložena

Sve osnovne i srednje škole u Novom Pazaru dobile su dojavu o navodno postavljenoj bombi, saznaje Euronews Srbija.

Takođe, dojava o bombama je stigla i u šest škola u Gornjem Milanovcu. Dojave su stigle i u školama na teritoriji Beograda, Niša, Jagodine. Nastava u prvoj smeni u Novom Pazaru nije ni počela, jer je mejl primećen jutros pre ulaska učenika u učionice. Deca su evakuisana, a na terenu su policija i kontradiverzione ekipe koje detaljno pregledaju školske objekte. Roditelji su obavešteni, dok policija ističe da je bezbednost učenika i nastavnog osoblja na prvom mestu.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Dojava o bombama u školama u Novom Pazaru, Prijepolju, Vranju, Beogradu, Valjevu, Novom Sadu

Dojava o bombama u školama u Novom Pazaru, Prijepolju, Vranju, Beogradu, Valjevu, Novom Sadu

N1 Info pre 17 minuta
Drama u prijepoljskim školama: Dojava o postavljenoj bombi u tri ustanove, deca vraćena kućama a jedinice MUP-a na licu mesta…

Drama u prijepoljskim školama: Dojava o postavljenoj bombi u tri ustanove, deca vraćena kućama a jedinice MUP-a na licu mesta (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 7 minuta
Dojave o podmetnutim bombama u 26 škola u Moravičkom okrugu

Dojave o podmetnutim bombama u 26 škola u Moravičkom okrugu

Morava info pre 12 minuta
MUP na nogama; Nižu se dojave o bombama u školama širom Srbije

MUP na nogama; Nižu se dojave o bombama u školama širom Srbije

B92 pre 2 minuta
Dojava o postavljenim bombama u više škola u Kragujevcu

Dojava o postavljenim bombama u više škola u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 1 sat
Dojava o bombi u Osnovnoj školi „Stanislav Sremčević“

Dojava o bombi u Osnovnoj školi „Stanislav Sremčević“

RTK pre 1 sat
Uživo (foto, video) dojave o bombama u školama i vrtićima širom Srbije Deca evakuisana, policija na terenu: "Samo su nam…

Uživo (foto, video) dojave o bombama u školama i vrtićima širom Srbije Deca evakuisana, policija na terenu: "Samo su nam javili da odmah dođemo po dete"

Blic pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi PazarJagodinaŠkolebombaUčenici

Društvo, najnovije vesti »

Dojava o bombama u školama u Novom Pazaru, Prijepolju, Vranju, Beogradu, Valjevu, Novom Sadu

Dojava o bombama u školama u Novom Pazaru, Prijepolju, Vranju, Beogradu, Valjevu, Novom Sadu

N1 Info pre 17 minuta
Zimska idila na Kopaoniku: Formirao se snežni pokrivač, temperatura u minusu

Zimska idila na Kopaoniku: Formirao se snežni pokrivač, temperatura u minusu

N1 Info pre 17 minuta
Ko je Jelena Popadić Sumić, urednica Dečjeg programa RTS-a koja je odbila da cenzuriše dečaka?

Ko je Jelena Popadić Sumić, urednica Dečjeg programa RTS-a koja je odbila da cenzuriše dečaka?

Cenzolovka pre 2 minuta
Studentkinja Nikolina Sinđelić podnela četiri tužbe protiv redakcije Informer

Studentkinja Nikolina Sinđelić podnela četiri tužbe protiv redakcije Informer

Cenzolovka pre 7 minuta
Forum srednjih škola: Reč direktor zameniti terminom upravnik radi efikasnijeg funkcionisanja

Forum srednjih škola: Reč direktor zameniti terminom upravnik radi efikasnijeg funkcionisanja

Beta pre 8 minuta