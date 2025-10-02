Zvezda pala u završnici: Ogroman propust koštao crveno-bele boda protiv Porta!

Zvezda pala u završnici: Ogroman propust koštao crveno-bele boda protiv Porta!

Srpski šampion je prokockao zlata vredan bod Fudbaleri Crvene zvezde u Portugalu su odirali meč drugog kola ligaškog dela Lige Evrope protiv domaćeg Porta, a konačan rezultat je bio 2:1 za domaće.

Od samog starta susreta domaćin je krenuo da pritiska poslednju liniju srpskog šampiona, što mu se na kraju i isplatilo. Naime, nakon jedne duge lopte u kazneni prostor Učena je prvo loše reagovao, a onda je oborio napadača „zmajeva“ i skrivio penal. Tu priliku nije imao problema da pretvori u pogodak Vilijam Gomez u 8. minutu meča, tako da je Zvezda gotovo iz svlačionice krenula u meč sa golom minusa. U 21. minutu Mirko Ivanić je imao izglednu priliku za pogodak.
