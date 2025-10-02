Bivši kineski ministar osuđen na smrt! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina

Kurir pre 8 minuta  |  Sinhua)
Bivši kineski ministar poljoprivrede i ruralnih poslova Tang Renđijan osuđen je na smrt uslovno zbog primanja mita, prvostepenom presudom na sudu u provinciji Đilin.

Prelazni narodni sud u Čangčunu suspendovao je njegovu smrtnu kaznu na dve godine, uz obrazloženje da je bivši ministar priznao svoje zločine. Tang primao mito, uključujući gotovinu i imovinu vrednu više od 268 miliona juana (32,1 miliona evra) na raznim funkcijama koje je obavljao od 2007. do 2024. godine. Kineska Komunistička partija je izbacila Tanga iz svog članstva u novembru 2024. godine, šest meseci nakon što je protiv njega antikorupciona agencija pokrenula
