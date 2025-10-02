"Čula se jaka detonacija, kao da je pukla bomba" Stanari zgrade u Kosovskoj od straha pobegli nakon eksplozije: Prozori padali sa sprata iznad mene

Jaka eksplozija odjeknula je sinoć iz jednog stana u zgradi u Kosovskoj ulici u Beogradu, a u ovoj nesreći jedna osoba je stradala.

Stanari zgrade su u stahu izašli iz svojih stanova. - Sedeo sam u stanu kada je odjednom nešto eksplodiralo. Čula se jaka detonacija, kao da je pukla bomba. Mislio sam da je nešto preko puta, a onda sam video da staklo i prozori padaju sa sprata iznad mene - priča stanar zgrade. Jedan od stanara kaže da je po izlasku iz stana prošao pored stana u kom se dogodila eksplozija. - Uplašio sam se i izleteo iz stana. Video sam na stepenicama patike, cigle, stvari su