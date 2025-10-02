Sve o narednom rivalu zvezde! Porto vredi 400.000.000 evra, ovi detalji su posebno zanimljivi...

Kurir pre 1 sat
Sve o narednom rivalu zvezde! Porto vredi 400.000.000 evra, ovi detalji su posebno zanimljivi...

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić Utakmica protiv Porta, koja će biti igrana večeras od 21.00 čas na stadionu "Dragao" sigurno je najteži ispit za fudbalere Crvene zvezde u ovogodišnjem izdanju Lige Evrope.

Porto ima tim koji je stvaran za Ligu šampiona i borbu za titulu u Portugalu, sa lisabonskim velikanima Benfikom i Sportingom koji drže primat od 2022.godine, kada su plavo-beli poslednji put bili šampioni zemlje Vrednost ekipe Porta iznosi tačno 391.800.00 miliona evra. To je nešto više od četiri ipo puta od Crvene zvezde, koju je specijalizovani portal Transfermarkt procenio na 85.300.000 evra. Prva zvezda Porta, ujedno i najskuplji fudbaler je 193 centimetra
