Kurir pre 1 sat  |  Beta
Velika tragedija u Etiopiji: Srušile se skele na crkvi, poginulo najmanje 25 ljudi, više od 100 povređeno (foto)

Najmanje 25 ljudi je poginulo u sredu, a desetine su povređene u Amhari u severnoj Etiopiji usled toga što su se urušile skele na crkvi koja je u izgradnji, saopštile su tamošnje vlasti.

Nesreća se dogodila ujutru u crkvi Mendžar Šenkora Arerti Marijam, dok su se vernici okupljali na godišnjoj proslavi Svete Marije. Mnogi vernici su se popeli na drvene skele kako bi videli fresku na plafonu, a onda se, prema rečima očevidaca, noseća konstrukcija srušila. "Svi smo se skupili radi molitve, ali se iznenada srušila skela i ljudi su počeli da padaju sa plafona", rekao je na licu mesta svedok Mikias Mebratu, koji je u tragediji izgubio trojicu
