Kosovska posle eksplozije u kojoj je stradala jedna osoba: Srča po putu, oštećeni automobili, na stanovima popucala stakla FOTO…

U Kosovskoj ulici, u najstožem centru Beograda i jutros su vidljive posledice stravične eksplozije koja se dogodila u sredu uveče, oko 22 časa, kada je jedna osoba nastradala.

Cela ulica je prekrivena srčom i šutom koji se razleteo desetinama metara oko zgrade u kojoj je došlo do eksplozije. Oštećeno je mnogo automobila, a o jačini eksplozije svedoči i da je sa nekih prozora izletela drvenarija, a od siline detonacije popucala su stakla i na drugim stanovima. Na automobilima su takođe razbijena stakla, ali su vidljiva i oštećena na karoserijama, jer su delovi drvenarije leteli kao geleri duž ulice. Od siline eksplozije oštećena su dva