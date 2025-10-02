Kosovska posle eksplozije u kojoj je stradala jedna osoba: Srča po putu, oštećeni automobili, na stanovima popucala stakla FOTO

Nova pre 43 minuta  |  Autor: Miloš Ž. Lazić
Kosovska posle eksplozije u kojoj je stradala jedna osoba: Srča po putu, oštećeni automobili, na stanovima popucala stakla FOTO…

U Kosovskoj ulici, u najstožem centru Beograda i jutros su vidljive posledice stravične eksplozije koja se dogodila u sredu uveče, oko 22 časa, kada je jedna osoba nastradala.

Cela ulica je prekrivena srčom i šutom koji se razleteo desetinama metara oko zgrade u kojoj je došlo do eksplozije. Oštećeno je mnogo automobila, a o jačini eksplozije svedoči i da je sa nekih prozora izletela drvenarija, a od siline detonacije popucala su stakla i na drugim stanovima. Na automobilima su takođe razbijena stakla, ali su vidljiva i oštećena na karoserijama, jer su delovi drvenarije leteli kao geleri duž ulice. Od siline eksplozije oštećena su dva
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Blic pre 18 minuta
Automobili havarisani, srča na trotoaru: Ovako je u Kosovskoj ulici jutro nakon eksplozije u stanu

Mondo pre 18 minuta
Da li plinska boca može da izazove ovakvu eksploziju? Urušen pregradni zid između dva stana u Kosovskoj ulici, bojler nije…

Kurir pre 8 minuta
Pregradni zid između dva stana potpuno srušen: Najnovije informacije o eksploziji u centru Beograda

Mondo pre 8 minuta
Najnovije informacije o eksploziji u centru Beograda: Čovek mrtav, inspektori traže dokaze

Telegraf pre 18 minuta
Smrtonosna eksplozija u Kosovskoj ulici

Serbian News Media pre 58 minuta
Eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici, jedna osoba poginula: "Čulo se kao da je pukla bomba"

NIN pre 1 sat
Jaka eksplozija u Kosovskoj ulici: Detonacija u centru Beograda, na ulici krš i lom (foto/video)

Blic pre 18 minuta
Dojava o postavljenoj bombi u specijalnoj školi “Bubanj” u Nišu

Naissus info pre 18 minuta
Automobili havarisani, srča na trotoaru: Ovako je u Kosovskoj ulici jutro nakon eksplozije u stanu

Mondo pre 18 minuta
Pregradni zid između dva stana potpuno srušen: Najnovije informacije o eksploziji u centru Beograda

Mondo pre 8 minuta
Da li plinska boca može da izazove ovakvu eksploziju? Urušen pregradni zid između dva stana u Kosovskoj ulici, bojler nije…

Kurir pre 8 minuta