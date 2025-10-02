MUP potvrdio da je jedna osoba stradala u Kosovskoj ulici

Nakon uviđaja biće poznat tačan uzrok ove eksplozije

Iz MUP-a Srbije večeras je potvrđeno da je u Kosovskoj ulici u Beogradu jedna osoba stradala posle ekspolozije u stanu na trećem spratu zgrade. Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su večeras nakon što su oko 22 časova dobili dojavu da je došlo do eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici. Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli