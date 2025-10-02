MUP potvrdio da je jedna osoba stradala u Kosovskoj ulici

Politika pre 2 sata
MUP potvrdio da je jedna osoba stradala u Kosovskoj ulici

Nakon uviđaja biće poznat tačan uzrok ove eksplozije

Iz MUP-a Srbije večeras je potvrđeno da je u Kosovskoj ulici u Beogradu jedna osoba stradala posle ekspolozije u stanu na trećem spratu zgrade. Pripadnici Sektora za vanredne situacije intervenisali su večeras nakon što su oko 22 časova dobili dojavu da je došlo do eksplozije u stanu u Kosovskoj ulici. Dolaskom na lice mesta ustanovljeno je da je nakon eksplozije u stanu na trećem spratu došlo i do većih oštećenja, a pretragom stana, vatrogasci-spasioci su pronašli
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Jaka eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, jedna osoba pronađena u besvesnom stanju

Jaka eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, jedna osoba pronađena u besvesnom stanju

Danas pre 2 sata
MUP o eksploziji u Kosovskoj: Jedna osoba poginula u eksploziji u stanu

MUP o eksploziji u Kosovskoj: Jedna osoba poginula u eksploziji u stanu

Danas pre 2 sata
Ima mrtvih! Muškarac kojeg su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminuo od povreda (foto, video)

Ima mrtvih! Muškarac kojeg su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminuo od povreda (foto, video)

Blic pre 2 sata
(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina…

(Foto) prve slike unutrašnjosti zgrade posle eksplozije: Plafon otpao, vrata izbačena iz štoka: Od stana ostala samo ruševina

Blic pre 3 sata
"Telo će biti poslato na obdukciju": Oglasio se MUP o eksploziji u Kosovskoj ulici

"Telo će biti poslato na obdukciju": Oglasio se MUP o eksploziji u Kosovskoj ulici

Blic pre 2 sata
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 3 sata
Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava…

Osoba pronađena u stanu ne daje znake života: Detalji stravične eksplozije u Kosovskoj: "Mislili smo da je pucnjava, zaključali smo se od straha!" (foto, video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MUP

Hronika, najnovije vesti »

Nesreća na miljakovcu: Smrskana vozila u Borskoj ulici, policija na terenu (foto)

Nesreća na miljakovcu: Smrskana vozila u Borskoj ulici, policija na terenu (foto)

Blic pre 1 sat
Nesreća na miljakovcu: Smrskana vozila u Borskoj ulici, policija na terenu (foto)

Nesreća na miljakovcu: Smrskana vozila u Borskoj ulici, policija na terenu (foto)

Blic pre 1 sat
Jaka eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, jedna osoba pronađena u besvesnom stanju

Jaka eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, jedna osoba pronađena u besvesnom stanju

Danas pre 2 sata
MUP o eksploziji u Kosovskoj: Jedna osoba poginula u eksploziji u stanu

MUP o eksploziji u Kosovskoj: Jedna osoba poginula u eksploziji u stanu

Danas pre 2 sata
Ima mrtvih! Muškarac kojeg su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminuo od povreda (foto, video)

Ima mrtvih! Muškarac kojeg su vatrogasci pronašli u stanu u Kosovskoj preminuo od povreda (foto, video)

Blic pre 2 sata