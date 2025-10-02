Zelenski upozorava na nuklearnu pretnju iz Rusije; G7 najavljuje sankcije zbog ruske nafte

Rat u Ukrajini – 1.317. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da pokušava da izazove rizik od nuklearnih incidenata, dok su lideri G7 poručili da će preduzeti mere protiv zemalja i kompanija koje povećavaju uvoz ruske nafte.

G7: Preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte Ministri finansija zemalja G7 saopštili su da će preduzeti zajedničke korake kako bi povećali pritisak na Rusiju, ciljajući one koji nastavljaju da povećavaju kupovinu ruske nafte, kao i one koji olakšavaju zaobilaženje sprovođenja uvedenih sankcija prema Rusiji. Ministri finansija G7 su takođe naveli da su se saglasili o važnosti trgovinskih mera, uključujući carine i zabrane uvoza i izvoza, u