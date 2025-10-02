Zelenski pozvao lidere EU na udruživanje napora za zajedničku odbranu

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
Zelenski pozvao lidere EU na udruživanje napora za zajedničku odbranu

KOPENHAGEN - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je lidere Evropske unije na udruživanje napora za zajedničku odbranu, saopštila je sinoć kancelarija Zelenskog.

U saopštenju se navodi da je Zelenski na putu za Dansku, gde se juče održavao neformalni samit šefova država ili vlada zemalja EU, rekao da Rusija uvek počinje hibridne napade i da zbog toga Evropa i Ukrajina moraju da deluju jedinstveno i snažno, preneo je Ukrinform. Prema rečima Zelenskog, neophodno je jačanje odbrambenih kapaciteta, a Ukrajina u tome može da pomogne. "Nijedna zemlja u Evropi nema više iskustva od Ukrajine u zaštiti od dronova i raketa", rekao je
