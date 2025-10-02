Delije se okupljaju u Portu: Korteo od mosta do stadiona

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Delije se okupljaju u Portu: Korteo od mosta do stadiona

Navijači Crvene zvezde okupiće se na jednoj od najpopularnijih lokacija za turiste u Portu i odatle će zajedno krenuti ka stadionu Dragao, gde se od 21.00 igra utakmica drugog kola Lige Evrope, /od izveštača iz Portugala Tri i po sata pre početka utakmice, u 16.30 po lokalnom vremenu, počeće skup kraj reke Duro, nedaleko od mosta Luis Prvi.

Kako i obični bude kad je Crvena zvezda na gostovanjima, Delije se okupljaju na nekom od glavnih gradskih trgova i odatle pod pratnjom poliije u „korteu“ idu do stadiona. Udaljenost tačke okupljanja navijača u gradu od stadiona je oko četiri kilometara, a ići će se trasom koju bud odredila policija. Pogledajte kako izgledaju most i stara luka u Portu, jedan od simbola Porta i mesto okupljanja Delija: Grupa navijača Crvene zvezde stigla je jutros iz Beograda čarter
