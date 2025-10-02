Uživo: Bajern – Crvena zvezda 98:83, rovovska borba u Minhenu
Crveno-beli večeras gostuju u Minhenu u drugom kolu Evrolige
BAJERN – CRVENA ZVEZDA 95:83 (24:28, 26:27, 27:16) Minhen – Dvorana: „SAP Garden“. Gledalaca: -. Sudije: Latiševs, Fufis, Vikliki. BAJERN: Da Silva, Rejtan-Mejs, Gifaj, Kracer, Jesup, Lučić, Obst, Jović, Majk, Gabrijel, Mekormak, Boldvin. CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Davidovac, Karter, Kalinić, Izundu, Stojković, Nvora, Odželej, Radošić, Moneke. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće večeras od 20.30 časova u Minhenu ekipi Bajerna u drugom