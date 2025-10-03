Poznati spiskovi fudbalera Srbije i Albanije za utakmicu 11. oktobra u Leskovcu

BEOGRAD - Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas spisak igrača za utakmice protiv Albanije i Andore u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju 11. oktobra u Leskovcu, a zatim će tri dana kasnije gostovati Andori. Na Stojkovićevom spisku se nalaze golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Dragan Rosić; defanzivci: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Jan-Karlo Simić, Veljko Milosavljević; vezisti: Saša Lukić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Andrija Živković, Lazar Samardžić, Filip Kostić, Stefan Mitrović,