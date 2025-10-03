FSS: Za meč protiv Albanije bez ulaznica u slobodnoj prodaji

Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije doneo je odluku da za predstojeći kvalifikacioni duel Srbije i Albanije, koji će biti odigran 11. oktobra u Leskovcu, neće biti ulaznica u slobodnoj prodaji, preneo je danas FSS.

Kako je saopšteno, ulaz na tribine biće omogućen isključivo kroz "kontrolisanu raspodelu ulaznica fudbalskoj zajednici, regionalnim savezima, klubovima, školama fudbala i njihovim pratiocima, stručnim organizacijama, sponzorima i zvaničnim gostima, predstavnicima medija, kao i medicinskim i tehničkim ekipama". Ulaznice će biti personalizovane, a na kapijama stadiona predviđene su stroge bezbednosne provere uz uvid u lični dokument. FSS je podsetio da je poslednji