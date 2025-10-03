FSS doneo odluku: Bez prodaje karata za meč Srbije i Albanije

Fudbalski savez Srbije doneo je odluku da za meč Srbije i Albanije ne bude ulaznica u slobodnoj prodaji.

Fudbaleri Srbije 11. oktobra dočekuju Albaniju na stadionu „Dubočica“ u Leskovcu u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, ali navijači neće biti u prilici da kupe karte za ovu utakmicu. Kao glavni razlog za to što karata neće biti u slobodnoj prodaji FSS ističe loša iskustva iz prethodnog duela protiv iste reprezentacije. Saopštenje Fudbalskog saveza Srbije prenosimo u celosti: „U skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike