Srbija najbolje osetila koliko su jaki: Nakon demoliranja Piksijevih Orlova Tuhel saopštio spisak za Letoniju

Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Tomas Tuhel saopštio je spisak igrača za utakmicu protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Na spisku se nalaze: Golmani: Din Henderson, Džordan Pikford, Džejms Traford Defanzivci: Den Burn, Mark Gei, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis Skeli, Džerel Kvonsa, DJed Spens, Džon Stons Vezisti: Eliot Anderson, Morgan Gibs Vajt, Džordan Henderson, Ruben Loftus Čik, Deklan Rajs, Morgan Rodžers; napadači Džerod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Markus Rašford, Bukajo Saka, Oli Votkins. Fudbaleri Engleske gostovaće 14. oktobra Letoniji u meču grupe K