Fss: Za meč sa Albanijom neće biti dostupnih ulaznica za prodaju

Sportski žurnal pre 30 minuta
Orlovi u subotu, 11. oktobra, u Leskovcu dočekuju Albaniju

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju 11. oktobra u Leskovcu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a zatim će tri dana kasnije gostovati Andori. Za meč sa Albanijom karte neće biti u slobodnoj prodaji, saopštili su iz FSS: - U skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, konsultacijama sa UEFA i pre svega lošim iskustvom sa prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine, a naš tim zbog toga administrativnim
Sportske.net pre 45 minuta
Sport klub pre 15 minuta
RTS pre 15 minuta
Dnevnik pre 50 minuta
Mondo pre 50 minuta
Nova pre 25 minuta
Kurir pre 40 minuta
Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoUEFAFIFALeskovacFSSMinistarstvo unutrašnjih poslovaAlbanija

