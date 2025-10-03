Fss: Za meč sa Albanijom neće biti dostupnih ulaznica za prodaju

Orlovi u subotu, 11. oktobra, u Leskovcu dočekuju Albaniju

Fudbaleri Srbije dočekaće Albaniju 11. oktobra u Leskovcu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a zatim će tri dana kasnije gostovati Andori. Za meč sa Albanijom karte neće biti u slobodnoj prodaji, saopštili su iz FSS: - U skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, konsultacijama sa UEFA i pre svega lošim iskustvom sa prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine, a naš tim zbog toga administrativnim