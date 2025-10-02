Zvezda u Minhenu i bez Rivera, Grejem u ortopedskoj čizmi

Posle startnog poraza od Olimpije, crveno-beli opterećeni povredama večeras (20.30) izlaze na crtu Bajernu

Crvena zvezda je poražena na premijeri u Evroligi od Olimpije (82:92), u meču kome nije mogla da računa na Devontea Grejema, Ognjena Dobrića, Ajzeu Kenana, Uroša Plavšića i već dugo odsutnog Džoela Bolomboja. Osim poraza Janis Sferopulos uoči večerašnjeg (20.30) gostovanja crveno-belih Bajernu u Minhenu, ima i dodatnu glavobolju - na meču protiv Olimpije spisku povređenih pridružio se i prvi centar Hasijel Rivero. - Rekao mi je da ga boli i da može da bude
